Seisukoht | Nõuame valitsuselt ka jaanipidu? 

Kuid on ka teine variant – pidada külapeod maha õigel ajal, kui valitsus selleks loa annab. Ja miks ta ei peaks andma, kui valitsuse seniste otsuste nimekiri ainult järeleandmistest koosnebki. Meelde tuletades – esmalt nõudsid saarlased istumisstreigiga saarte avamist ning otsekui võluväel lubati esmalt liikumist nimekirjade alusel, seejärel sissekirjutuse järgi, kui siis löödi sellelegi nõudele käega, kui rahvas hakkas massiliselt end saarlasteks registreerima.

Piisas vaid kellade helistamisest, et ka kirikud avataks. Kaubanduskeskuseidki ei avatud päris ilma kaupmeeste surveta. Nagu ka pendelrände avamine võis tulla oma valijate huvide eelistamisest rahvatervise huvide ees. Ning ilmselt mitte ainult Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ei imestanud, kuidas ühtäkki lubatakse paari päeva pärast avada ujulad, mis algselt seisid avamiskava lõpuotsas. Kõigi nende sammude põhjal napib põhjendusi, miks on otsustatud toimida just sel viisil.