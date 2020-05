Suvepuhkus Eestis: kuhu minna ja miks rentida auto? 

Hiiumaa. Kui Saaremaale ei kipu siiski kohe minema, siis sama lahe variant on Hiiumaa. Ka seal on mõnus uudistada erinevaid tuletorne (Hiiumaal asuv Kõpu tuletorn on muide Eesti vanim), pidada merekaldal piknikku ning loomulikult külastada Kassari poolsaart! Kindlasti arvestada Kassari külastamiseks terve päev või vähemalt pool päeva – seal on mõnusad matkarajad, kus nautida kaunist loodust (mis muide on ülejäänud Hiiumaast erinev).

Kui sul pole oma autot, vajad puhkuseks suuremat peresõidukit või enda oma on katki, siis aitab hädast välja autorent. Eestis on palju selliseid ettevõtteid ja kõikdel on omad eelised. Näiteks Skyrent.ee plussideks on kiire broneerimine, madalad hinnad, auto kohaletoomise võimalus ning see, et sõidukid on alati tehniliselt korras ja puhtad. Muide, auto rentimine kujuneb eriti soodsaks, kui võtta sõiduk mitmeks nädalaks või kuuks. Kindlasti tasub suvisel ajal rendiauto aegsasti broneerida, sest huvilisi on palju.