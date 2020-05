Inga Raitar | Rail Baltic kui hea ja kurja tundmise puu vili 

Tegelikult teavad kõik võimuparadiisi asukad, et Rail Balticut ennast pole vaja, vaja on - eriti praegu, mil koroona varjus ligi hiiliva majanduskriisi tõttu kohe riigiaparaadi ülalpidamiseks laekuvad maksutulud kokku kuivama hakkavad - tema ehitamist. Ehitustööliste ja kõrgepalgaliste asjameeste maksud lasevad eurorahal voolata kuivaks jäävasse riigikassasse ja sealt ametnikearmee ülalpidamiseks. Sealt omakorda tarbimiseks ja jälle maksude kaudu riigikassasse. Aga siis on see jurakas valmis - loodus lõhutud raha kulutatud.

Kiiresti saab selgeks, et keegi seda teiste raudteeliinidega mittehaakuvat laristut tegelikult ei vaja. Ammu on maha raiutud tasuvusuuringus 52% ulatuses RB kaubavedude mahust moodustama pidanud puit. Töökäte puudusel kiratseb kohalik tööstus, juurde pole tulnud ühtki tööstusharu, mis vajaks überkiiret rongiühendust Tallinnast Leedu-Poola piirile. Arktika jäämägede kiireksport Saudi-Araabia kõrbetesse takerdub Soome tundras.

Aga kodumaasse on juba löödud parandamatu haav ning praeguste tarbimishullude majanduskasvu mantrat kordajate lapsed on puuduoleva puhta vee, mürgitamata mulla ja RB tühjalt seisva trassi ülalpidamiseks puudu oleva raha otsimise all kannatamas.

2020.aastal globaalmajanduse äkkpidurduse üle elanud maailma ressursside piiratus hakkab kõigile kohale jõudma ja niisamuti arusaamine, et vanaviisi ei saa. Selle asemel, et Rali Balticu ehitusega proovida väikseid poliitilisi liivakastihierarhiaid ümber jagada, võiks tegeleda Eesti jätkusuutliku tuleviku mudelite väljatöötamise ja elluviimisega. Võib ehmatusega selguda, et keegi ei tahagi vastutusvõimeliselt riiki juhtida.