ELUJÕULINE VANAPROUA: 113aastane hispaanlanna seljatas koroonaviiruse 

Teadaolevalt vanima hispaanlase tiitlit kandva naise paranemine tähendas seda, et ta elas üle 1918-19. aastatel Euroopat räsinud gripipandeemia, Hispaania kodusõja ning nüüd ka koroonaviiruse.

„Nüüd tervenenult on ta taas imeline, ta tahab rääkida, selgitada ja mõtiskleda – ta on jälle tema ise,“ kirjutas Maria Branyase tütar sotsiaalmeedias. Hispaania vanaprouast sai ka ilmselt eakaim inimene, kes on koroonaviiruse seljatanud.