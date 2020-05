„MIS MUSS ON?“ | boipepperoni: karantiiniaeg on olnud minu jaoks väga produktiivne

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo järjekordse saate külalisesks on Eesti uue räpilaine üks esimesi produtsente boipepperoni