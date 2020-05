Jüri Ratas riigikogule: õppisime kriisist ja oleme uueks laineks paremini valmis 

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti

Peaminister Ratas tõi välja, et kui võrrelda malevaid näiteks koolidega, siis viimastes on võimalikku viirusepuhangut kergem kontrollida. „Jah, malevatega on see mure, et nendesse koguneb noori tervest riigist. Kuigi teadlased on öelnud, et noored viirusesse nii kergelt ei nakku, ei tähenda see seda, et nad ei võiks olla viirusekandjad. Selge on ka see, et kui kuskil on koos rohkem noori, siis on seal ka rohkem täiskasvanuid, kes on korraldajad, õpetajad, juhendajad,“ selgitas Ratas. Ta lisas samas, et ta ei näe põhjust, miks ei võiks malevaid suvel korraldada. Need võiksid hakata toimuma niipea kui kooliaasta läbi saab ehk juba juuni algusest.