WHO Eesti esinduse juht: „Nii kaua ei ole Eesti viiruseohust vaba, kui kõik riigid on viiruseohust vabad." Rainer Kerge , täna, 11:31

Marge Reinap Foto: Erki Pärnaku

„Piiranguid leevendades on oluline jälgida, kas nakkusjuhtude arv hakkab taas tõusma ning võib-olla tuleb siis mõned piirangud jälle taastada. Peame olema valmis natuke edasi-tagasi tantsima, et viirusega õige tasakaal leida,“ ütleb Marge Reinap, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esinduse juhi kohusetäitja.