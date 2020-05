Maailm Varjupaigataotlejad ei huvitu Eestist, lemmiksihtpunktiks on Hispaania Toimetas Aare Kartau , täna, 11:52 Jaga: M

Noored pagulased suundmas Kreekast Ühendkuningriikidesse. Foto: Zuma Press/Scanpix

Euroopa riigid on jätkuvalt paljude varjupaigataotlejate sihtpunktiks. Koroonapandeemia on siiski märgatavalt uute taotluste arvu vähendanud, ehkki immigratsioon võib pärast kriisi ekspertide arvates eelnevast suurema hoo sisse saada. Enim on sel aastal soovitud suunduda Hispaaniasse, ent kõige vähem Eestisse, vahendab Deutsche Welle.