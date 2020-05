LÖRTSIST PÄIKESELÕÕSANI! Ilmatargad ennustavad, millal on loota mõnusat sooja ilma 

Märtsis ütles Metsavana, et kevadsoojuse tulekut ei tasu üleliia oodata, sest loodus vindub ja talv sõidab paari nädala võrra kevadesse sisse. Nii ka läks. Ta tunnistab, et koduõuel ja metsa all jalutades võib märgata, kuidas ka linnud on äraootaval seisukohal.