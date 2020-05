Riigikontroll kritiseerib valitsuse laristamist: kulutuste jälgimine lonkab 

Riigikontroli teatel on raskusi olnud eelkõige riigikassasse laekuvate aktsiiside ja Euroopa Liidu toetuste kasutamise hindamisega. Lisaks tuvastas ülevaade, et järelevalve kulude üle eelarveaasta kestel on puudulik. Nii võib juhtuda, et eelarvepuudujääki märgatakse alles siis, kui see on juba suureks kasvanud.