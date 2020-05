VIDEO | Kõlvart pealinna pressikonverentsil: praegu basseinide avamine on arusaamatu 

Kõige esimesena tõstatas Kõlvart Lääne-Tallinna keskhaigla küsimuse. Terviseamet saatis haiglale soovituse praanilise ravi taastamisega oodata, kuna haiglasiseselt on olnud palju nakkumisi ja puudub kindlus, kui ohutult on võimalik plaanilise raviga jätkata. Kõlvart kinnitas, et linn suhtub sellesse küsimusse väga tõsiselt ja hoiab samuti nii terviseameti kui haiglaga kontakti. Samuti ei ole Kõlvarti sõnul veel põhjust mingeid järeldusi teha vaid oodata ära terviseameti uurimine. „Praegu on ennatlik eeldada, et siin on mingeid reegleid rikutud,“ sõnas ta.

Kõlvart võttis ette ka valitsuse otsuse spordiklubide ja SPAde taasavamiseks. „See basseinide küsimus jääb mulle arusaamatuks. Enne räägiti, et need avatakse viimastena. Samuti ei saa ma aru, miks on vaja need avada kõik korraga,“ sõnas ta ja lisas, et suurem osa basseine on Tallinnas erakätes. Linn olukorda mõjutada ei saa. „Kui selline otsus on vastu võetud, siis eeldan, et selleks on tehtud vastav riskianalüüs ja vastavalt valitsuse otsusele teeme siis ka enda asutused lahti,“ ütles Kõlvart. Linnapea sõnul vajab selliste leevenduste puhul täpsustamist see, kudias peaks tagama sotsiaalse distantsi ja 2 + 2 reeglist kinni pidamise. Samuti tõi ta välja, et soojemal ajal kerkib sama küsimus seoses randadega.