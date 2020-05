Kohus võttis Narvas auto ärandanud noormehe vahi alla 

Noormehele esitati kahtlustus võõra vallasasja omavolilise ajutise kasutamises isiku poolt, kes on varem toime pannud asja omavolilise kasutamise.

Prokuratuur taotles noormehe vahistamist, kuna ta on korduvalt nii väärteo- kui ka kriminaalkorras karistatud, sealhulgas on noormeest korduvalt kriminaalkorras karistatud asja omavolilises kasutamises.

„See tähendab, et ta suhtub jätkuvalt ühiskonnas kehtivatesse reeglitesse ükskõikselt ega pea vajalikuks neist juhinduda,“ selgitas prokurör. „Sellest saab järeldada, et varasem karistatus ei ole avaldanud temale edasistest kuritegudest hoidumiseks vajalikku mõju ning esineb oht, et ta jätkab vabaduses uute varavastaste kuritegude toimepanemist.“