GRAAFIKUD | Vaata, millistes riikides koroonaviirus veel võimutseb ja kus on pandeemia juba kontrolli all 

Iga riigi koroonaviiruse kõrgpunkti võrdsustas Õhtuleht 100ga. See aitab erinevad maad ühele pulgale seada – sel juhul ei oma riigi suurus tähtsust. Näiteks kui ühes riigis oli tipphetkel 1500 juhtumit ja teises 300 000, siis graafikul on need võrdselt 100. Ülejäänud kuupäevad näitavad seda, kui kaugel riik tol päeval kõrghetke arvestades oli. Graafikus oleks seega esimese riigi puhul 50 = 750 ja teisel 50 = 150 000 jne. Täpsemalt lugesime kokku viimase 14 päeva juhtumite arvu ehk selle perioodi aktiivsed juhtumid. Kaks nädalat on eeldatavalt see aeg, mil kas surrakse või saadakse terveks.