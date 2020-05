KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,3 miljoni diagnoositud nakatunu, 292 000 surnut ja 1,6 miljonit tervenenut. Inglastel soovitati tööle naasta 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 408 636. Eile tuvastati riigis 22 802 uut nakatunut. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 348 655 teadaoleva haigusjuhtumiga, ent kiirelt kasvab nakatunute arv Illinois' osariigis, kus lisandus eile 4014 uut juhtumit.

100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel üheksa riiki: Hispaania (269 520), Venemaa (232 243), Suurbritannia (226 463), Itaalia (221 216), Prantsusmaa (178 225), Brasiilia (178 214), Saksamaa (173 171), Türgi (141 475) ja Iraan (110 767). Venemaal teatati eile 10 899, Brasiilias 8459 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, India, Peruu, Kanada ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,67 miljoni nakatunu.

Vahemärkusena tuleb mainida, et Hispaania 269 520 nakatunust diagnoositi enam kui 35 000-l koroonaviirus seroloogilise- ehk veretesti järgi, mis ei pruugi ekspertidele alati anda soovitud tulemusi. Arvestades vaid PCR-meetodil ehk polümeraasi ahelreaktsioonil põhinevaid proove, oleks Venemaal rohkem nakatunuid kui Hispaanias.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 83 425. Teisel positsioonil on Suurbritannia 32 692 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (30 911), Hispaania (26 920), Prantsusmaa (26 991), Brasiilia (12 461), Belgia (8761), Saksamaa (7738), Iraan (6733), Holland (5510), Kanada (5169) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Mehhiko, Türgi, Rootsi, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Šveits, Iirimaa, Portugal, Indoneesia ja Rumeenia. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 155 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (27 272/3313), Venemaa (232 243/2116), Soome (6003/275), Leedu (1491/50), Läti (950/18).

Inglased naasevad tööle

Inglismaal elavaid inimesi, kes ei saa kodus tööd teha, julgustatakse täna tööle naasma. Ühendkuningriigi valitsus hakkab leevendama mõningaid karantiinimeetmeid. Uute reeglite kohaselt avatakse näiteks aiandid ja inimesed tohivad kohtuda ühe inimesega, kes pole nende leibkonnast. Inimesed saavad veeta rohkem aega väljas ja kohtuda sõbraga, keda pole ammu nähtud.