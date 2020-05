KES NII TEEB?! Viirusekandja sülitas metrootöötaja pihta, kes hiljem suri 

22. märtsil kõndis 47aastane piletimüüja jaama perroonil, kui tema juurde astus võõras mees, kes küsis, mida naine seal teeb. Belly vastas, et teeb oma tööd, mispeale mees teatas, et tal on koroonaviirus ning sülgas naise pihta. Sama osaliseks sai ka Belly lähedal seisnud kolleeg. Mõlemal naisterahval tekkisid mõni päev pärast intsidenti Covid-19 sümptomid, vahendavad BBC ja Metro.