Küsimus | Miks avas Eesti pendelrände kõrge nakatumistasemega Helsingiga?

Foto: Robin Roots

Õhtulehelt tundis huvi, millise loogika järgi avati piir kõrgema nakatumise tasemega Soomega pendelrändeks, kui Eesti eksperdi Krista Fischeri hinnangul tõstab see samm nakatumisi ka Eestis? Et Tallinnas on nakatumise tase olnud tagasihoidlik võrreldes Saaremaa ja Võruga, Soomes omakorda on just Helsingi ümbrus olnud kõrgema nakatumisega, siis ühendatud anuma põhimõttel hakkab nakkus kõrgemalt nakatunud Soomest Eestisse liikuma. Milleks meie senised jõupingutused karantiinis olemiseks, kui nüüd lubame Soomest värske viiruse Eestisse?