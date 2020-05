Repliik Küsimus | Kas riskigrupis õpetajaid saab sundida riigieksamit läbi viima? Arvamustoimetus , täna, 12:15 Jaga: M

Õhtulehe poole pöördus lugeja, kes oli mures, et koolidirektorid on sunnitud kaasama enam-vähem kõiki õpetajaid riigieksami läbiviimisele: haridusministeerium ja Innove ei tundvat huvi nende õpetajate ohutuse vastu, kes on vanuse või tervisliku seisundi tõttu riskigrupis või kes elavad koos inimesega, kes on riskigrupis. Kuigi Innove on ametlik eksami korraldaja, lükkavat asutus kogu vastuse koolidirektorite õlgadele, kes peavad dilemmat lahendama. Eesti õpetajate keskmine vanus on 49 aastat. Väga suur osa on üle 50 aasta vana, arvestatav osa üle 60 aasta. Ka riskigrupis olevad õpetajad on sunnitud eksami läbiviimisel osalema. Miks nii? Eksaminandid ei pea eksamiruumis maske kandma. Kas õpetajad saadetakse miiniväljale?