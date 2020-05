Maailm SUHKRUDEFITSIIT: põhjakorealasi tabas paanikaostlemise hoog Greete Kõrvits , täna, 20:15 Jaga: M

Põhja-Koreas on puudu nii „Made in China“ tulemasinatest kui ka piprast. See foto on tehtud 2010. aastal. Foto: AP/Scanpix

Diktaator Kim Jong-uni pidasid mõned välisvaatlejad vahepeal suisa surnuks, nii harva ja nii pikkade vahedega on ta sel aastal rahva ees patseerimas käinud. Kui riigipea end viimaks pärast 20 päeva pikkust pausi avalikkusele näitas, toimus see eeldatavasti selleks, et närvilist ja koroonahirmust haaratud rahvast rahustada. Luure andmeil kardab viirust ka Suur Juht ise, mistõttu jäävad kohtumised jumaldavate rahvahulkadega nii harvaks kui vähegi võimalik. Ehkki erakliku riigi ametlikel andmeil neil koroonahaigeid pole, ei usu seda juttu peale ajupestud rahva keegi.