Seisukoht | Ärge kritiseerige Sildaru! 

Tundub, et paljude silmis on Kelly Sildaru endiselt sama laps, kellena ta aastaid tagasi pildile kerkis. Sotsiaalmeedias laialdaselt levivad hinnangud, et lapsemeelne sportlane vahetas hormoonide mõjul treenerina isa kallima vastu välja, on lihtsalt jälgid. Need on meie viimaste aastate edukaima atleedi suhtes solvavad suisa kahel rindel.

Esiteks inimlikust vaatevinklist, et laps või lapsed on süüdi vanemate otsuses lahku minna. Teiseks aga, et vaatamata noorusele aastaid võistluskarusellil tiirelnud tippsportlane ei ole piisavalt pädev hindama oma arenguks vajalikke samme – väide, millega ei julgeks Ott Tänaku või Anett Kontaveidi suunal keegi esineda.