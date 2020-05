Juhtkiri Juhtkiri | Lubada on turvalisem ohtuleht.ee , täna, 18:16 Jaga: M

Olgugi et eriolukord saab läbi koos selle nädalaga, ei tähenda see veel kõigi piirangute automaatset kadumist. Küll aga annab väheste lisandunud uute nakatumiste arv ja tervishoiusüsteemi hea toimetulek raskemalt haigestunutega signaali, et eriolukorra lõpetamise ning piirangute järk-järgulise lõpetamisega oleme tõepoolest õigel teel.