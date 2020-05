Baltikumi kõrgeimate kütusehindade taga on keskkonnanõuete täitmine 

See tähendab, et tanklates müügil olev 95-oktaaniline kütus sisaldab 10 protsenti etanooli ning seejuures kehtib aasta algusest ka nõue, mis paneb kütuse turule toojale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside hulka kuue protsendi võrra.

Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on üheks oluliseks komponendiks Eesti kütusehindade võrdluses teiste Balti riikidega see, et Läti ja Leedu ei ole teinud investeeringuid kasvuhoonegaaside vähendamise kohustuse täitmiseks ning kui Eesti seaduste kohaselt peaks kütusemüüjad direktiivi rikkumise eest maksma 10 miljonit eurot trahvi, siis Lätis-Leedus piirdub vastav trahvimäär mõne tuhande euroga.