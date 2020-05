SUUR KINNISVARA-ANALÜÜS: kus on odavmüük?! Vaata kaardilt hinnalangusi! 

Õhtuleht on alates 19. märtsist jälginud kv.ee portaalis kinnisvara müügikuulutuste hinnamuutusi. Kuu aega tagasi ilmus nende andmete põhjal esimene lugu. Mis on juhtunud kinnisvaraturul aprilli teises pooles ja mai alguses? Kas koroonakriisi algusest saadik oodatud kinnisvara odavmüük on lõpuks kätte jõudnud või seisavad hinnad kivisse raiutuna märtsi keskpaiga tasemel?

Lisaks selgusele, mis on juhtunud hindadega, saab lugeda Pindi kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani põhjalikku selgitust, miks ja millal toimuvad kinnisvaraturul hinnamuutused. Samuti saab interaktiivselt kaardilt ise järele vaadata müügisolevate kuulutuste hinnaajalugu – millised pakkujad ja kui palju on hindu tõstnud või langetanud!