Baariomanikud pärast kaht kuud eriolukorda: „Sureme vaikselt, aga kerge elulootusega.“  

Kõik Õhtulehega suhelnud baariomanikud tõid välja, et kõige suuremat muret valmistab piirang, mis sunnib neid kell 22 tööd lõpetama.

Woodstocki fännidel on vaja sügiseni ilma baarita vastu pidada, sest Varmi sõnul pole ajapiiranguga mõtet ka enne septembrit uues kohas äri alustada. „Ega see ei ole kerge olnud. Osadel läheb ikka väga halvasti...nagu meil. Kui avatud vaid kella 22ni lahti olla, siis ei ole sellistel baaridel, nagu meie, mõtet uksi lahti hoida. Meie tegevus toimub ikkagi hiljem,“ sõnas Varm.

Sauna tänaval asuv klubi ja baar Baila on samuti löögi saanud. „Eks praegu on kõigil raske. Keeruline on küll, aga kui paari kuu jooksul tegevus taastub, siis on lootust, et ei pea ikkagi lõplikult uksi sulgema,“ kommenteeris Baila omanik Kristjan Ploomipuu.

Virve Sirgi sõnul on arusaamatu, mida soovitakse selle ajapiiranguga saavutada. „Ausalt öeldes on see täiesti ajuvaba. Inimesed on surutud juba sellisesse seisu, et peab 2 + 2 piirangust kinni pidama ja ma ei saa aru, miks ei saa pärast kella 22e selle järgi edasi käituda. Kas viirus hakkab siis äkki rohkem nakkama? Mis juhtub, kui me oleme näiteks tund aega kauem lahti? Valli baaris on kogu aeg politsei ukse taga ja hüüab, et üle 11 inimese ei tohi sees olla. Nad ei lasegi ja kõik toimib,“ seletas Sirgi ja lisas, et öise kauplemise keeld on nende suurim murekoht.

Kuku klubi omanik Virve Sirgi Foto: Alar Truu

Muude toimetustega on Kuku klubi tavapärases ajagraafikus. „Meil on terrass juba väljas. Alati on olnud nii, et soojal ajal kolime üles väljakule. Kui me peame septembris jälle alla (baari siseruumidesse- toim.) tagasi kolima, siis loodan, et selleks ajaks on ka mingi lahendus tulnud,“ sõnas ta.

Rokiklubi Barbar omanik Madis Velströmi sõnul on baaril reaalne sulgemise oht, kuid seni peavad nad visalt vastu. „Sureme vaikselt, aga kerge elulootusega,“ ütles ta naljatades.