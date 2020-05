Valitsus lubab suvel kuni 1000 osalejaga üritused 

„Kaaludes kujunenud tervisetrende otsustas valitsus just nüüd, et juulis-augustis võivad toimuda avalikud üritused vabas õhus (kuni 1000 inimest korraga) ja siseruumides (kuni 500 inimest korraga). Tere tulemast teatrisse, kontserdile, kinno!“ kirjutas kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ühismeedias.

Lisaks teatas Ratas, et esmaspäevast, 18. maist on lubatud sporditreeningud siseruumides, seal hulgas spordiklubides ja ujulates. Ka võivad kõigi spordialade võiskonnad vabas õhus treenida ja lubatud on korraldada spordivõistlusi, mis toimuvad vabas õhus ja pealtvaatajateta.