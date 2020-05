11 MILJONIT PROOVI: Wuhani võimud tahavad kümne päevaga testida kõiki linnaelanikke 

Wuhani võimudel tuli mõte kogu linna elanikkonda testida pärast nädalavahetusel kuue uue haigusjuhu diagnoosimist. Enne seda polnud linnas alates 3. aprillist ühtegi uut juhtumit tuvastatud. 11 nädalat ranges karantiinis olnud Wuhan alustas taasavamist 8. aprillil. Mõnda aega tundus, et olukord on normaliseerumas – avati koolid, ettevõtted taastasid tegevuse ja taas hakkas liikuma ühistransport. Ent uute juhtumite esilekerkimine takistab tavapärasesse ellu naasmist.

Mitmed kõrgemad tervishoiuametnikud osutasid, et kogu linna testimine oleks teostamatu ning äärmiselt kulukas. Ühe Wuhani ülikooli rektor kinnitas, et suurt osa linna elanikkonnast – umbes 3-5 miljonit inimest – on juba testitud ja ülejäänud 6-8 miljoni elaniku testimiseks on Wuhan väidetavalt kümnepäevase perioodi jooksul võimeline.