Kätlin Konstabel | Kriisiaeg pole kõigile ühesugune trauma 

Või katsuge erineva elukutsega tuttavatega videoveiniõhtul arutleda selle üle, et näe mõned ametid on vajalikud igal ajal – sõltumata riigikorrast või epideemiast – ja mõned nii väga mitte ning vaadake, kuidas reageeritakse.

Aga ei ühenda meid tingimata ka austus arstide ja õpetajate vastu. Osad vilgutaks neile hea meelega ikka iga päev aknast vaimustustulesid, osad on arvamusel, et arstid puha laisklevad, sest pole koroonapatsiente ja ka teisi on alles näpuotsaga hakatud vastu võtma.

On neid, kel edasilükatud tohtriaeg paneb vaid õlgu kehitama ja on neid, kes päriselt kardavad oma elu pärast. Õpetajate raske töö imetlemine pole ka ühene: nuriseda saab nii siis, kui õpetaja kasutab digivahendeid mitmekesiselt ja loovalt, kui selle üle, et ei kasuta; selle üle, et annab palju õppida – lapsel pole siis aega lollusi teha – ja selle üle, et õpetab rahulikus tempos.

Oht jääda oma kogemusega üksi

Lastega seonduv tõmbab inimeste vahele veelahed. Ühtedel on lapsed ja teistel mitte, see erinevus ja vastutuskoorma vahe on alati. Aga praegu on täiesti uued erinevused ka lastega perede vahel. Lapse võimalus end huviringis arendada ei sõltu praegu rahakotist, vaid huvialast – klaverimänguoskust saab videosilla abil paremini treenida kui jalgpalli platsinägemis- ja meeskonnamängukunsti.

On peresid, kus distantsõpe sujub üliladusalt ja on peresid, kus täiskasvanud on koduõpetaja rolli surutult ahastuses. Mõni laps on õnnelik, et ei pea nokkivate klassikaaslastega igapäevaselt silmitsi seisma, teine ootab igatsedes aega, mil semudega midagi ägedat ette võtta. Gümnaasiumilõpetajatel on elevuse asemel vaja otsa vaadata tõsiasjale, et lõpuaktus jääb neil tõenäoliselt olemata.

Meie ühtehoidmisvõime on ohus, aga mitte ainult erinevate koroonakogemuste pärast, vaid eelkõige põhjusel, et igaühel on oht jääda oma kogemustega, eelkõige negatiivsetega, üksi. Jah, nüüd sotsiaalmeedia ajal on lihtne neid sutsuhaaval teiste ette paisata, olgu eputamisi või mureliku suuga, aga see pole ju see.