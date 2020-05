Tšehhi meedia tuvastas Vene diplomaadi, kes väidetavalt pidi mürgitama kolm Praha ametnikku 

Pühapäeval avaldati Tšehhi avalik-õiguslikus telesaates „168 tundi“, et kurikuulus Vene diplomaat, kes lendas Prahasse ritsiini sisaldava kohvriga, oli Venemaa välisministeeriumi jurisdiktsiooni all tegutseva föderaalagentuuri Rossotrudnitšestvo liige ja kohalike esinduse juht Andrei Kontšakov, kirjutab Radio Free Europe/Radio Liberty. Telesaade vahendas teadaolevalt anonüümsete julgeolekuallikate edastatud raportit.

„168 tunnis“ avaldatud raporti kohaselt saabus Kontšakov Praha lennujaama 14. märtsil – palju varem kui eelnevalt arvatud. Väidetavalt oli tema kohvris mürgist ainet nimega ritsiin. Diplomaadina ei läbinud ta üldjuhul vajalikku pagasikontrolli. Lennujaamast võttis Kontšakovi peale Vene saatkonna autojuht Aleksandr A., keda Tšehhi luureteenistus peab FSB agendiks. Väidetavalt on Aleksandri töö Vene diplomaatidele transporti pakkuda ning nende julgeoleku eest hoolt kanda. Kontšakov viidi Praha Vene saatkonda, mida on kaua peetud Vene spionaaži keskuseks Tšehhis.

Kontšakov lükkas ise kõik väited tagasi. Tema sõnul sisaldas Venemaalt kaasa võetud kohver „desinfitseerimisvahendeid ja maiustusi“. „See peab olema mingi viga,“ ütles venelane Tsehhi uudistesaidile Seznam Zpravy. Kontšakov keeldus täiendavatele küsimustele vastamast, öeldes, et vajab selleks luba Moskvalt. Praha Vene saatkond esitas pärast telesaadet Facebookis avalduse, et Kontšakovi vastu on suunatud tõenduseta ähvardused. Saatkond nõudis venelasele Tšehhi politsei kaitset. Rossotrudnitšestvo juht Jelena Mitrofanova kirjelda teateid „alusetu provokatsioonina“.

Kontšakov on saladuslik figuur. Usutakse, et ta sündis 1986. aastal Moskvas, ent muu avalik info tema kohta on põgus, ebaselge ning lausa vasturääkiv. Teadaolevalt lõpetas Kontšakov Moskva inseneri- ja füüsikainstituudi (MIFI). Vene uuriv veebisaidi The Insider teatel hakkas mees pärast lõpetamist Prahas riikliku agentuuri Rossotrudnitšestvo heaks töötama, mille eesmärk on välismaal viibivate venelaste heaolu üle jälgimine. Väidetavalt on Kontšakov elanud Tšehhis mitu aastat, ent talle omistati diplomaadi staatus eelmisel aastal.