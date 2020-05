Eesti uudised Teadlaste seireuuring näitab, et koroonaviiruse levik on Eestis mitmendat nädalat jätkuvalt madal Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:33 Jaga: M

Inimesed Stroomi rannas eriolukorra lõpus Foto: Erki Pärnaku

Eriolukorra valitsuskomisjonile teisipäeval tutvustatud Tartu Ülikooli koroonaviiruse levimust jälgiva seireuuringu teise nädala tulemused kinnitavad jätkuvalt, et viiruse levimus Eestis on madal.Kahe nädala jooksul on uuringus kokku juhuvalimi alusel intervjueeritud 6024 ja testitud 4728 täisealist elanikku. Testimisel on tuvastatud kokku 12 koroonaviiruse suhtes positiivset, kellest seitsmel oli viirus enne uuringu läbiviimist diagnoositud, neist kuus olid uuringu läbiviimise ajaks tervenenud.Tulemuste põhjal saab järeldada, et laialdast nakkust ühiskonnas ei esine, koroonaviiruse levimus on nädalate lõikes stabiilne. Järkjärguline piirangute leevendamine on teadlaste hinnangul põhjendatud.„Jätkame edukat koostööd Tartu Ülikooli teadlastega, kelle teadusuuring aitab hinnata viiruse levikut ühiskonnas. See on veelgi olulisem kahe nädala pärast, mil saame hinnata sel nädalal jõustuvate piirangute leevendamise mõju nakkuse laiemale levikule,“ lausus peaminister Jüri