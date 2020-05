VIDEO | Purjuspäi rooli roninud välismaalane saadeti karistuseks viieks aastaks Eestist välja 

Mai alguses sai Lääne-Harju politseijaoskonna patrull Nõmmel patrullides kahelt naisterahvalt info, et piirkonnas liigub kahtlase sõidustiiliga sõiduk. Infot kontrollides märgati peatselt ka sõidukit ja sõidukile antud peatumismärguannet juht eiras.



Mõne aja pärast juht siiski peatus ja kontrollimisel selgus, et sõidukit juhtis kolmandatest riikidest pärit 24aastane meesterahvas, kes igasugusest koostööst politseiga keeldus ja väitis, et pole üldse sõidukit juhtinud.



„Muinasjuttude rääkimine siiski menetluse läbiviimist ei takistanud ja haiglas võetud analüüside tulemustest selgus, et alkoholisisaldus juhi organismis oli nii, suur, et alustada tuli kriminaalmenetlust,“ tetas politsei.





Harju Maakohtu otsusega mõisteti lühimenetluse korras varem karistamata meesterahvale vangistus 30 päeva ja lisakaristusena Eesti Vabariigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga 5 aastaks. Lisaks tuleb isikul tasuda ka kriminaalmenetluse kulud.