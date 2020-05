KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,2 miljoni diagnoositud nakatunu, 287 000 surnut ja 1,52 miljonit tervenenut. Putin otsustas karantiini lõdvendada 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 385 834. Eile tuvastati riigis 18 196 uut nakatunut, mis on 26. märtsist saati madalaim näitaja. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 347 151 teadaoleva haigusjuhtumiga.

100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel üheksa riiki: Hispaania (268 143), Suurbritannia (223 060), Venemaa (221 344), Itaalia (219 814), Prantsusmaa (177 423), Saksamaa (172 576), Brasiilia (169 594), Türgi (139 771) ja Iraan (109 286). Venemaal teatati eile 11 656 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, India, Kanada, Peruu ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,65 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti jätkuvalt USAs – 81 795. Teisel positsioonil on Suurbritannia 32 065 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (30 739), Hispaania (26 744), Prantsusmaa (26 643), Brasiilia (11 653), Belgia (8707), Saksamaa (7661), Iraan (6685), Holland (5456), Kanada (4993) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Türgi, Mehhiko, Rootsi, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Šveits, Iirimaa ja Portugal. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 154 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (26 670/3256), Venemaa (221 344/2009), Soome (5984/271), Leedu (1485/50), Läti (946/18).

Putin leevendas Venemaal piiranguid

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et teisipäeval leevendatakse üleriiklikku karantiini ning paljud ettevõtted saavad tegevust taas jätkata. Riigipea sõnul mõjutab käik kogu majandussektorit, ehkki mõned Venemaa piirkonnad võivad vajadusel säilitada rangemad kontrollimeetmed. Viiruse ohjeldamiseks kehtestatud n-ö töövaba periood on kestnud Venemaal kuus nädalat.