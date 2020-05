Eksamitest loobus vähem kui viiendik abiturientidest 

Innove hindamisagentuuri juhi Auli Udde sõnul oli jaanuari lõpus, mil kriisiolukorda veel ei olnud, Eestis teada 18 551 eksaminandi, nüüd on aga otsustanud eksameid teha umbes 15 300 õpilast, vahendab ERRi uudisteportaal .

„Minu meelest on see täitsa hea tulemus,“ lisas Udde. „Tänahommikuse seisuga võib öelda, et riigieksamid toimuvad, õpilased tahavad riigieksameid teha.“