Sisseränne aitas mullu suurendada Eesti rahvaarvu 

Möödunud aastal sündis 14 099 last, mis on mõnesaja võrra vähem kui aasta varem. Statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur ütleb, et oleme jõudnud demograafilisse olukorda, kus sünnituseas naiste arv väheneb aasta-aastalt. „Sündide arvu väike kahanemine ei mõjutanud siiski oluliselt summaarset sündimuskordajat: 2019. aastal oli see 1,66 ja aasta varem 1,67. Juba teist aastat järjest aga sünnib Eestis kolmandaid ja järgmisi lapsi varasemast rohkem,“ lausub Tammur. Summaarne sündimuskordaja suurenes järsult 2018. aastal, kui riik hakkas rohkem toetama vähemalt kolme lapsega peresid.