Riigikohus lõpetas riigihangete hankekorraldaja kriminaalmenetluse  

2018. aastal kirjutas ERR, et Tallinna spordi- ja noorsooametis valitses pneumohallide rajamise hangetes ulatuslik korralagedus, nagu selgus pealinna sisekontrolli auditist. Näiteks Ehitajate tee 141 pneumohalli hankemenetluse korraldamine telliti OÜ‑lt Kesaten Invest, mille omanik oli Heinu Klaas. „Seega on tõenäoline, et Heinu Klaas kui hankemenetluse korraldaja, omades korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit, osales riigihankemenetluses, milles olid tal otsesed ärihuvid,“ seisab Postimehe teatel auditis.