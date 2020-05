GALERII | Kaubanduskeskuste avamine ei toonud ostlejate tulva  

Märtsi lõpus otsustas valitsus, et rahva tervise huvides ja Covid-19 leviku takistamiseks tuleb kaubanduskeskused sulgeda. Hoolimata sellest, et piirangu tõttu olid paljud kauplused üle kuue nädala suletud, ei tekkinud kaubanduskeskuste taasavamisega suuremat rahvakogunemist. Vähemalt Mustamäel. Külastades pärastlõunasel ajal kahte suurt – Magistrali ja Mustamäe keskust – avanes järgmine vaatepilt: müüjad unelevad tühjades saalides ja üksikud kliendid jalutavad mööda koridore. Vaid toidukauplustes ja apteekides on märgata suuremat sagimist, kuid see on olnud nii terve eriolukorra ajal. Suurem osa kliente ei kanna maski, seda teevad vaid üksikud. Veel aprilli keskpaigas olid visuaalsel vaatlusel vähemalt kolmandik poekülalisi maskiga. Kui eriolukorra alguses kardeti, et paljud kauplused ei ela sundsulgemist üle ja peavad uksed alaliselt sulgema, pole olukord siiski nii halb. Magistrali keskuses on kõik peale ühe riidepoe jälle lahti. Mustmäe keskuses on avatud kõik kauplused, mis olid seda ka enne eriolukorra algust.