„IIRIMAALT, 170 AASTAT HILJEM!" Iirlased tasuvad hüljatud põlisameeriklastele ammuse heateo eest Greete Kõrvits , täna, 19:40

GALERII

TESTIMA! Põlisameerika perekond saabub testimispunkti. Ameerika esimesed elanikud tunnevad, et riik on nad unustanud. Foto: AP/Scanpix

Üks indiaani polikliinik sai testimisvahendite asemel hoopis laibakottide saadetise. Põlisameeriklaste esindajad kogu riigis on rahulolematud ning ootavad, et valitsus hakkaks viimaks riigi esimesi rahvaid tähele panema. Nende kannatustele tunnevad eriliselt kaasa aga hoopis iirlased, kel on endiselt meeles vaesunud põliselanike ootamatu heldus Iiri suure näljahäda ajal.