SEGADUS RIIGIKOGUS! Opositsioon süüdistab riigikogu esimeest vastaste suukorvistamises 

Võimalust EKREst riigikogu esimehe käitumist kritiseerida ei jätnud opositsiooniliikmed kasutamata. Kaljulaid sõnas saadetud pressiteates, et Põlluaas seadis käitumisega väga ohtliku pretsedendi.

“Seadus kohustab istungi juhatajat protestide või küsimuste korral nendega viivitamatult tegelema. Põlluaas püüdis esmalt väita, et saadikud ei andnud küsimustest märku - see ei vasta tõele. Seejärel püüdis Põlluaas väita, et seadus annab talle õiguse istungi juhatajana lõpetada küsimuste esitamine - sellist absoluutset õigust seadus talle aga ei anna. Põlluaas püüdis väita ka seda, et sõna “viivitamatult” tähendab “kuni seitsme päeva jooksul", viidates kodu- ja töökorra seaduse kommentaaridele. Seal on aga selgelt öeldud, et viivitamatult tähendab seda, et vajadusel päevakorrapunkti arutelu katkestatakse ja nn protseduuriliste küsimustega tegeletakse esmajärjekorras,” seisis Kaljulaidi pressiteates.

Kaja Kallas kirjutas Facebookis järgnevalt: Demokraatia on usaldusele ehitatud. Õigusriigis tugineb usaldus reeglitel, mille järgi toimetatakse. Kui seadusi võetakse vastu kokkulepitud reeglite kohaselt, siis on need legitiimsed, isegi kui need meile poliitiliselt ei meeldi. Õigusriigi vastand on võimuriik, kus ei toimetata mitte reeglitest lähtudest, vaid õigus on sellel, kelle käes on võim. Täna näitas Riigikogu esimees taaskord, et Eestist on saamas võimuriik, kus reegleid millekski ei peeta."

Jaak Juske (SDE) nimetas aga Põlluaasa käitumist "opositsiooni suukorvistamiseks: "Sellist asja pole alates 1992. aastast minu mäletamist mööda Riigikogus juhtunud. Spiiker üritas täna jõuga opositsiooni suukorvistada ja enne olulist, istungi päevakorda puudutavat hääletust opositsioonile protseduuri puudutavateks küsimusteks sõna enam ei andnud. Protestilärm läks nii suureks, ett nüüd on pärast vaheaega paari protseduurilise küsimuse asemel neid paarkümmend. Ja tuleb muudkui juurde. Autoritaarsus hiilib vaikselt. Ka Riigikogus. Seda tuleb märgata ja selgelt demokraatlikke õigusi kaitsta."

