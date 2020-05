VIDEO | INIMKOPRA TEGEVUSEST ŠOKEERITUD ELVALASED: „Varem pole inimene Elvas puid närinud!“ 

Video algab sellega, kuidas Jaanis J. (55) valib kandilisel prussil kohta, kust on vähem ampse võetud. „Mul on kõht nii tühi, nii tühi!“ ütleb ta ja lööb hambad posti. Tugevate hammastega mees rebib postist väiksemaid ja suuremaid ribasid, kuid sülitab need alla neelamata siiski välja. Postile jäävad värsked närimisjäljed. End kopraonu Jaanisena tutvustanud meest filminud videooperaator küsib: „Kuidas maitses?“ „Hea puu maitse!“ sai ta vastuseks. Korralikult raseeritud ning korrektselt riides mees lõi hambad puitu arvatavasti siiski mitte näljast. „Ma olen kobras. Olen kopraonu Jaanis. Mulle meeldib puud süüa. Ah-ha-ha-ha,“ naerab ta.