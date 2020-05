Seisukoht | Ärge minge hulluks 

Eilsest alates on avatud kaubanduskeskused ning paljude mikro- ja makroäride püsimajäämiseks on see oluline samm, ent palun kõigil olla ettevaatlik. Jah, käige kindlasti kaubanduskeskuses, söögikohtades ja mujal, et Eesti majandust elavdada, ent ärgem kaotagem selle juures pead.