Juhtkiri | Kapipoliitikud ERRi nõukogus? 

Raske on meenutada, millal viimati on rahvusringhäälingu nõukogu uute liikmete valimine pälvinud sellist tähelepanu nagu nüüd. Omade sokutamises nõukogudesse polegi midagi uut, ent kui viis kohta üheksast on niigi riigikogu fraktsioonide saadikute poolt hõivatud, tekib õigustatud küsimus, milleks vajavad poliitikud veelgi suuremat jõuõlga.