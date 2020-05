Ene Pajula | Kas kanda maski või mitte kanda, küsib mammi 

Niisiis, mammi paneks maski ette kõige varemalt enne poodi sisenemist. Aga kuidas ta maski poeni saab? Kannab kogu aeg 50st originaalpakki kaasas või? Mammi on mõelnud, et äkki saab seda teha nii, et ta sikutab juba kodus maski sangast hoides originaalpakist välja, murrab ettevaatlikult pooleks, nii et vastu nina käiv pool jääb sissepoole ja pistab selle õrnalt tutikasse kilekotti. Ja paneb selle siis näiteks taskusse. Aga tal pole aimugi, kas see on sobilik kasutusviis.

Seda enam, et mammi mõistmist mööda on moodsad maskid erakordselt tujukad ja neid tuleb käidelda sama ettevaatlikult kui sedasamust asja pilpa peal. Perearst Karmen Joller on kuskil öelnud, et mask muutub kõlbmatuks juba siis, kui sellele näpud kogemata vastu lähevad. Tuleb ära visata. Aga mask puutub ju paratamatult kokku ka originaalpakendi kilega, kas see siis ei mõjuta? Niisiis, millisel moel mammi siis maskis poeni saab?

Noh, olgu! Mammi teeb oma poetiiru ära ning võtab enne väljumist maski eest. Kuhu ta selle siis paneb, et sellega enam mitte kokku puutuda. Mammi on kuulnud, et mõnes poes isegi on spetsiaalsed prügikastid maskide jaoks, aga mitte nendes, kus tema käib. Milline oleks siis järgmine koht? Lähim prügikast, kust selle leiab mõni kodutu, kes selle uhkesti ette paneb? Või viib koju, ükskõik kumb, kas mammi või kodutu. Aga siis? Koerajunni kogumiskaste leidub igal tänavajupil, aga maskidele mõelduid? Mis siis üle jääb? Segaolmejäätmed või plasttaara? Mammi pole leidnud ühtki sellekohast soovitust. Kas sellisel juhul ei muutu iga prügimägi peagi nakkuse allikaks?

Kui mammi juba kord poeringile suundub, siis tuleb tal vahel käia mitmes kaupluses ja ka apteegis. Iga kord tuleb ette panna uus mask. Ausalt öeldes on need kõigele lisaks ka päris kallid, rääkimata sellest, millise reostuskoormuse need maailmale tekitavad. Kuuldavasti pidi ainuüksi Taivanil toodetama iga päev 17 miljonit maski ja ju need ära ka visatakse pluss muud sünteetilised kaitsevahendid.

Mammi on mõelnud, et miks küll maailm on seda teed läinud? Arstid, sealhulgas kirurgid, kasutasid oma sada aastat mitmekordsest marlist tehtud maske ja vist päris edukalt. Siinmail lausa nõukogude aja lõpuni ja pole teada, et nendest midagi väga halba juhtus. Need, nagu muudki arstiriistad ja -riided pisteti pärast kasutamist autoklaavi ja kuumutati korralikult läbi, jätmata mistahes batsillidele vähimatki elulootust. Ja ei pea vist ütlemagi, et kui marlimaskide ja riidest kitlite eluiga läbi sai, siis ei jäänud need ka igaveseks maapinda saastama. Seevastu need sünteetilised… kuidas neid üldse utiliseeritakse?

Kas valitsus ei peaks, igatahes enne, kui maskide kandmine kohustuslikuks või sotsiaalseks normiks kuulutatakse, eraldama raha inimestele maskikandmise koolituste korraldamiseks. Sest nagu öeldud, on mustmiljon viisi maski valesti käitlemiseks, rääkimata sellest, et mammi näeb alailma inimesi, kel on mask küll ees, aga katab ainult suud või lõuga, mis on ju täielik maskiraisk. Rääkimata sellest, et mitte keegi, isegi mitte politsei, ei saa ju kontrollida, kas kõik on tehtud just täpselt korra kohaselt. Nii et maskikandmise võib ju kohustuslikuks teha ja kõik võivad neid isegi kanda, aga kui palju sellest kasu on? Lõppeks võidab vaid tootjafirma ja apteek või kes iganes nende müügiga tegeleb.