Politseinikke rünnanud mees võeti vahi alla 

„Kuigi vahejuhtumis politseiametnikud raskelt viga ei saanud, siis sellegipoolest on tegu äärmiselt tõsise kuriteoga ning raskendavaks asjaoluks on ka see, et vahi alla võetud mehel on neli kehtivat kriminaalkaristust. Mitte mingisugune vägivald ei ole ühegi inimese suhtes talutav,“ toonitas Andrejev.