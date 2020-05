Tagasi kaine mõistuse juurde?! ERRi nõukogu tulevased liikmed paljastavad plaane 

Ajakirjanik Priit Hõbemägi on oma sõnavõttudes öelnud, et ERRi nõukogu kohta on ta silmanud juba varasemalt. Nüüd, kui ta on saanud kultuurikomisjonis esimese heakskiidu – vaja on veel riigikogu toetust –, on koht koosolekulaua taga käega katsutav. Mis nõu on siis tahetud toolil istujatele anda?