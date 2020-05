JÄRJEKORD: maanteeamet peab tagantjärele vastu võtma rohkem kui 3000 ära jäänud sõidueksamit 

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul alustasid nad juba 24. aprillil kaitseväe sõidueksamite vastuvõtmisega. Kõiki teisi eksamisooritajaid võtavad nad vastu alates 7. maist. „Kokku on vaja vastu võtta lisaks tavapärasele eksamite hulgale veel 3076 ära jäänud sõidueksamit,“ lisas ta ja tunnistas, et praegu on eksameid tavapärasest rohkem.

„Kõige suurem tung on B-kategooria eksamitele ja nagu esimestest tulemustest on näha, siis Tallinnas ja Jõhvis on eksamite läbimine vastavalt 30 ja 20 protsenti,“ seletas ta. Kriisieelne mure läbikukkujatega ei ole kuhugi kadunud. „Juba täna on meil sõidueksamil inimesed, kes tulevad proovima kuuendat korda, et äkki eksam õnnestub. Seda ei ole vaja, vaid eksamile tuleb tulla siis, kui ettevalmistus on piisav. Need proovijad muudavad järjekordi veel pikemaks,“ kommenteeris Vanamõisa.