Kuressaare haigla patsientide nõukogu: toetame Edward Laanet 

Viimased kuud on olnud väga keerulised ja rasked kõikidele eestlastele, eriti saarlastele, kelle side mandriga lõigati ära. Raskes olukorras oli just kohaliku haigla juhtkond see, kes julges võtta vastutuse oma inimeste tervise eest! Dr Edward Laane ja haigla sotsiaalmeedia kanalites jagatud operatiivne info ning praktilised õpetused olid väga vajalikud, mis sisendasid turvatunnet. See oli tagasiside meie inimestelt, keda esindame.