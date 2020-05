„Ilmselt ajutine piirang või lausa eksitus.“ – Omnivale tuli Ühendriikide saadetiste keeld üllatusena 

Eelmisel reedel kirjutas Õhtuleht, et Ühendriikide postiteenistus (USPS) avaldas nimekirja 111 riigiga, kuhu saadetavaid kirju ja pakisaadetisi USPS ajutiselt vastu ei võta. Piirang puudutab väljuvat posti. Põhjenduseks raskused kirjade nendesse riikidesse toimetamisega, kuna puudub transpordivõimalus või on mõni riik ise välismaise posti kinni keeranud. Eesti paigutub esimesse rühma.

Omniva pressiesindaja sõnul tehti eelmise nädala reedel ja ka laupäeval USPSile ametlik päring, millest on sündinud teave, et Eesti on ainuke riik Euroopas, kellel on katkenud postiside Ühendriikidega.