Agressiivne müügikõne hirmutab: „Vajutage klahvi number üks. Vajutage! Ma ei saa aru, miks te seda ei tee?“ 

Numbrilt 618 9555 kõne saanud Ülle esimene mõte oli telefonist kostvat sõnumit kuulates, et tegu on mingi uue üleriigilise teavitusliiniga, millelt antakse inimestele märku, kui on mingi jama toimumas. „Olin valmis, et koroona on teise lainena vallutanud maakera või siis on Venemaa tankidega sees, no mida iganes,“ märgib Ülle.