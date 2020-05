VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Kaubanduskeskuste avamine ei paku poodnikele kiiret leevendust 

Peil andis ülevaate kaubanduskeskuste taasavamisest ja kinnitas, et kaupmehed on klientide hulga kasvuks valmis. Viimase kuue nädalaga on erinevatel kauplustel ladu müümata kaubast pungil. Sellest hoolimata on kokku lepitud, et suuri allahindluskampaaniaid ei tule, sest see meelitaks rohkem inimesi kokku tulema. Lisaks tõdes Peil, et tegelikult ei tasu keskuste avamisega suurt muudatust oodata, kuna inimestel võtab aega, et taas ostlema hakata.