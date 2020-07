LAPSE VIGASEKS PEKSMISE EEST 50 000 EUROT, IMIKU SURMANUD ROOLIJOODIKULT 125 000: kas riik hakkab ohvrite valu kinni maksma, kui kurjategija seda ei tee?

Viimastel aastatel on kuritegude eest välja mõistetud kopsakaid kahjutasusid, mis küünivad kümnetesse tuhandetesse... millest kannatanu ei pruugi näha ühtki senti. Mis on saanud koalitsioonilepingu lubadusest, et riik hakkab ise kinni maksma ohvritele välja mõistetud kahjutasusid?

"Mul on riiulitäis kohtuotsuseid, kus kannatanu kahju suurused on kindlaks määratud, kohtu poolt välja mõistetud, aga kahjuks [rahast] ei näe kannatanu mitte midagi," rääkis tuntud vandeadvokaat Indrek Sirk. "Mina olen alati öelnud [oma klientidele], et ärge enne mingeid eluplaane tehke, kui see raha on reaalselt käes. Advokaat ei tee raha. Õiguse ja juuraga ei saa raha tekitada selles kohas, kus teda ei ole."

Sirk on õige inimene, kellega kahjude hüvitamisest rääkida. Just tema on edukalt esindanud kannatanuid kohtuvaidlustes, kus mõisteti välja mitmed viimaste aastate suurimad mittevaralised kahjutasud. Kui varalise kahjuga mõõdetakse kuriteoga rikutud materiaalsete asjade väärtust, siis mittevaralisega just ohvrite raskesti mõõdetavaid hingelisi kannatusi.

Õhtuleht otsis välja viimaste aastate kohtulahendite hulgast need, kus kurjategijatele on määratud Eesti mõistes ülisuured mittevaralised kahjutasud. Need juhtumid on kõnekad arvestades, et koalitsioonilepingus on punkt, millega riik hakkaks kurjategijatelt väljamõistetud kahjutasusid ohvritele hüvitama nii nimetatud ohvriabifondi kaudu maksumaksja raha eest. Kas me ühiskonnana oleme valmis solidaarselt hüvitama kuriteoohvrite kannatusi?