VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: kaubanduskeskused lubasid vältida masse peibutavaid agressiivseid kampaaniaid 

Peil kinnitas, et kaubanduskeskustega suheldes on saanud selgeks, et esmaspäeval on avamisel keskused tehtud ohutuks. Selleks on lisaks muule ära korjatud või piiratud ajaveetmise alad ja pingid, et keegi keskustes niisama aega ei veedaks. „Mis puudutab igasuguseid kampaaniaid... me oleme kuus nädalat kinni olnud ja selle ajaga on kogunenud palju kaupu. Sellest hoolimata on kõik lubanud, et nad agressiivseid kampaaniaid ei tee, et vältida seda, et inimesed koguneksid massiliselt poodidesse,“ sõnas ta.