Just nendest äppidest leiab lastele nutikat ja harivat meelelahutust! 

Karantiinis hakkab lastel kiiresti igav, sest sõpradega kohtuda ei saa ja ka paljud trennid on pikalt pausil. Nii võibki päeval nutitelefonis sisustatud aeg pikaks venida. Kui laps armastab telefonis aega veeta, siis võiks seda targasti ära kasutada ning suunata teda arendavate mänguliste äppide juurde.

„AppGallery rakenduste platvormilt leiab palju toredaid ja harivaid telefoniäppe, mida võib julgelt lastele avastamiseks pakkuda. Kodus õppimine pakub küll mitmeid väljakutseid, kuid see toob ka rohkelt võimalusi ja eeliseid. Kui laps nõuab pidevalt tähelepanu ja see hakkab segama lapsevanema tööülesandeid, siis tark nutiseadmete ja äppide valik aitab olukorra lahendamisele hõlpsasti kaasa,” ütleb Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Peamine on, et laps tunneb sellest rõõmu ning leiab piisavalt mängulisi aspekte.

Äsja turule tulnud P40 nutitelefonide seerias on erinevaid seadmeid vastavalt vanusele ja huvidele. “Eelmise P seeria telefonidega võrreldes on P40 seadmed läbinud mõningaid muudatusi. Telefonides on jätkuvalt tuttav Androidi operatsioonisüsteem ja Huawei võimekus, kuid ka uuendatud AppGallery rakenduste platvorm, kust leiab igaüks põnevaid äppe, mida avastada ja lastele meelelahutuseks pakkuda,” toob Mishina välja.

AppGallery äpipoe spetsiaalse kategooria all on lai valik arendavaid rakendusi lastele. Abi leiab nii koolitööde kõrvale kui ka meelelahutuseks, et vabal ajal loovust ja teadmisi arendada. Siin on mõned näited:

LowPoly 3D Art on äge 3D stiilis värviraamat nutiseadmes. Rakendusest saab valida pilte ja kujundeid, mida ekraanil värvida. Millisele lapsele ei meeldiks värvida – suurepärane viis, kuidas loovust arendada ning harivalt meelt lahutada.

Knowing the colors rakendus on mõeldud väikelastele, kes teevad enda esimesi samme harivas maailmas. Äpi abil saab õppida värvide nimetusi ning värve eristama.

Animals for Kids töötab sarnaselt nagu eelmine rakendus ja õpetab tundma erinevaid loomi.

Poly4u – 3D Poly Art Puzzle Game on sarnane esimesele värvimisäpile, kuid selles saab kokku panna ilusaid 3D puslesid ja tegelasi.

Dog breeds identifier, scanner app: Scan dogs rakendus võimaldab telefonikaameraga skännida koera nägu ning äpp tuvastab koeratõu ja annab selle kohta huvitavat informatsiooni.

Unicorn Piano rakendus sisaldab animeeritud klaverit ning tõstab lapse huvi muusikamaailma vastu.

Foto: Justinas_Auskelis